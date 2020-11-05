İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem simülasyonda canlandırıldı - Son Dakika

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem simülasyonda canlandırıldı

05.11.2020 10:06

İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem Başakşehir'de bulunan deprem simülasyon tırında canlandırıldı.

İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem Başakşehir'de bulunan deprem simülasyon tırında canlandırıldı. Masa ve diğer araçların hızla sallandığı deprem anı gerçeğini aratmadı.

İzmir'de geçtiğimiz hafta Cuma günü meydan gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ilçe yönetimleri vatandaşların bilinçlenmesi için bir dizi çalışmalara başladı. Başakşehir Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki Deprem Simülasyon Merkezi'nde vatandaşlar deprem anı ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği noktasında bilinçlendiriliyor. Simülasyonda son olarak İzmir'de 114 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem canlandırıldı. Canlandırılan deprem anı gerçeğini aratmadı. Deprem anında masaların ve simülasyon içerisinde bulunan diğer eşyaların hızlı bir şekilde sallandığı görüldü. Öte yandan ev içerisinde kullanılan araçların sabitlenmesinin önemi bir kez daha similasyonda ortaya çıktı.

Deprem anında bilinçli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Başakşehir Belediyesi Deprem Eğitmeni Muhammet Eresen, "Deprem öncesinde çeşitli çalışmalar ev içerisinde yapmamız gerekir. Ev içindeki odaların güvenli bölgelerini belirlemek oluyor. Bölgeleri belirledikten sonra ev içerisinde yapısal olmayan tehlikelerle alakalı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Avizelerin sabitlenmesi, evde bulunan tabloların kancalı vidalarla sabitlenmesi büyük dolapların büyükten küçüğe şekilde sabitleme yapmamız gerekiyor. Deprem esnasında kaçış yollarımızın kapatılmaması noktasında çeşitli eşya değişiklikleri yapabiliyoruz. Deprem anında soğukkanlılığımızı koruyarak çök kapan tutun, cenin pozisyonları alıp deprem geçene kadar bu şekilde beklemeliyiz. Kendimizi güvence altına aldıktan sonra çevremizde yardım edebileceğimiz kimse var mı onu kontrol etmeliyiz. Bulunduğumuz yerden çıkış yapmadan önce kapatabileceğimiz elektrik, doğalgaz vanaları varsa bunları kapatmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

(İHA)

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem simülasyonda canlandırıldı
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem simülasyonda canlandırıldı
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem simülasyonda canlandırıldı
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem simülasyonda canlandırıldı

Başakşehir, İstanbul, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem simülasyonda canlandırıldı - Son Dakika


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