Son Dakika Haberleri: İzmir'deki 69 sanıklı organize suç örgütü davasına devam edildi
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İzmir'deki 69 sanıklı organize suç örgütü davasına devam edildi

6 saat önce

İzmir'de organize suç örgütü kurdukları ve örgüte üye oldukları iddiasıyla 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı davaya müşteki ve tanık ifadelerinin alınmasıyla devam edildi.

İzmir'deki 69 sanıklı organize suç örgütü davasına devam edildi, System.String[]

İzmir'de organize suç örgütü kurdukları ve örgüte üye oldukları iddiasıyla 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı davaya müşteki ve tanık ifadelerinin alınmasıyla devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le duruşmaya katılan müşteki Ersin D, sanıklardan Koray G. ile bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığını, Koray G'nin kendisini sanıklardan Serkan Kurtuluş ile tanıştırdığını söyledi.

Bornova ilçesinde 2 kafe işlettiğini ve kafelerden bazı kişilerin tehdit yoluyla para istediklerini iddia eden Ersin D, "Bu kişilerin de başında Serkan Kurtuluş vardı. Beni vurdurmak için 50 bin lira vaat edip kiralık katille anlaşmışlar. Ailemin de resimlerini gösterip beni tehdit ettiler. Serkan Kurtuluş'un ofisinde kendilerine toplam 500 bin lira para verdim. Sonra beni tetikçileri Ayhan isimli biriyle tanıştırdılar. Daha sonra Serkan Kurtuluş beni yine aradı. Gürcistan'da olduğunu söyleyerek benden yine para istedi." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen T.K. ise FETÖ ile irtibatlı olduğunu öne sürdüğü Y.P'nin Nisan 2016'da yanına gelerek FETÖ'ye operasyon yapılacağını söylediğini belirterek, "Yapılacak operasyondan etkilenmemem için 100 bin dolar para istendi. 'Parayı veremem.' deyince, 'O zaman hapis yatarsın.' dediler. 2016'nın ağustos ayında Serkan Kurtuluş beni aradı. 'Seni bu işten kurtarabilirim.' dedi. Birlikte K.D'nin yanına gittik. Orada müdür yardımcıları bana sorular sordu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Yüksel Çoban'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen firari şüpheli Serkan Kurtuluş ile 31'i tutuklu 69 kişi hakkında, "Suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, maddi menfaat amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı.

Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş insanlarına yönelik menfaat temini saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Tahliyelerle tutuklu sayısının 6'ya düştüğü davanın sanıklarından elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, sanık sayısı 68'e düşmüştü.

Firari bir sanığın yakalanmasıyla tutuklu sayısı 7'ye toplam sanık sayısı 69'a çıkmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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