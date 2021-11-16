İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde alacak-verecek sebebi nedeniyle sokak ortasında bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü cinayetin şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 1733/1 Sokak'ta oturan Şerafettin Delibaş'ın (49) evinin yakınına araçla gelen ve alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında sorun olduğu öne sürülen T.T. ve yanına çağırdığı Delibaş arasında bir süre konuşma geçti. Konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından silahla açılan ateş sonucu Delibaş göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Şerafettin Delibaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Delibaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Delibaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Telefonda tartışmışlar

Öte yandan cinayet şüphelisi T.T. ile Şerafettin Delibaş arasında borç meselesi yüzünden husumet bulunduğu, ikilinin olay günü telefonla tartıştıkları, ardından şüphelinin Delibaş'a evinin önünde silahlı saldırı düzenlediği öğrenildi.

Suç aletiyle yakalandı

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği düşünülen T.T.'yi silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - İZMİR