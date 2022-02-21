Üye Girişi
İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı - Son Dakika

İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı

21.02.2022 18:40
İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı

- İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin aracı içerisinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.

- İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin aracı içerisinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı. Tutuklanan zanlının cinayeti alacak-verecek meselesinden dolayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, 16 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ramis Kurt (32) idaresindeki 17 EU 666 plakalı hafif ticari araca seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden bir otomobille kaçtığı ileri sürülürken, vücuduna mermi isabet eden Kurt bir süre daha yolda ilerledikten sonra durdu. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan Ramis Kurt, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi altına alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de silahlı saldırının yaşandığı hafif ticari araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda polis, cinayeti M.İ.F.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli M.İ.F., dün sabah Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BORÇ MESELESİ YÜZÜNDEN CİNAYETİ İŞLEMİŞ

M.İ.F.'nin kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü Ramis Kurt ile yolda karşılaştığını, alacak-verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı

YORUMLAR
500
İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı PTT'yi soyan üçüncü şüpheli de yakalandı PTT'yi soyan üçüncü şüpheli de yakalandı

Polis, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:26 Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi
19:15 Pekin Olimpiyatları'nda inanılmaz olay! Yarışan bir kayakçının cinsel organı dondu
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
18:19 Cem Yılmaz, kendisine yollanan Bill Gates imzalı e-maili paylaştı: Her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 20:00:32. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement