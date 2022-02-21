İzmir'deki alacak-verecek cinayetinin şüphelisi yakalandı - Son Dakika

- İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin aracı içerisinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı. Tutuklanan zanlının cinayeti alacak-verecek meselesinden dolayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, 16 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ramis Kurt (32) idaresindeki 17 EU 666 plakalı hafif ticari araca seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden bir otomobille kaçtığı ileri sürülürken, vücuduna mermi isabet eden Kurt bir süre daha yolda ilerledikten sonra durdu. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan Ramis Kurt, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi altına alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de silahlı saldırının yaşandığı hafif ticari araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda polis, cinayeti M.İ.F.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli M.İ.F., dün sabah Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BORÇ MESELESİ YÜZÜNDEN CİNAYETİ İŞLEMİŞ

M.İ.F.'nin kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü Ramis Kurt ile yolda karşılaştığını, alacak-verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)