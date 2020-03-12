İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar - Son Dakika
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İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

6 saat önce

İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar Elinde silahla AVM'ye girdi, ateş açtı, onlarca polis bölgeye sevk edildi İzmir'in Bornova ilçesinde, elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı.

İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

Elinde silahla AVM'ye girdi, ateş açtı, onlarca polis bölgeye sevk edildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. Silah seslerinin geldiği alışveriş merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Elindeki pompalı tüfekle bir süre alışveriş merkezinde dolaşan şüpheli, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek, teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Bornova ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs alışveriş merkezi içerisine girdi ve silah sesleri gelmeye başladı. Seslerin duyulmasıyla AVM'de hareketli dakikalar yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik nedeniyle kısa sürede alışveriş merkezini boşalttı ve bölgede önlem aldı. Elinde tüfek bulunan kişi, bir müddet sonrada ekipler tarafından yakalandı. Ölü veya yaralının olmadığı olay sonrasında şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

Bornova, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
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