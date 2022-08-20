Mustafa Sarıgül'den af çağrısı

İZMİR'deki Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda mahkum yakınlarıyla bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısı yaptı. Sarıgül, 285 bin mahkumu aileleriyle buluşturmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı'nda bir basın açıklaması yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısı yaptı. Meydanda toplanan mahkum aileleri de 'Adli mahkumun tamamına af istiyoruz', 'Affet Türkiye' yazılı pankartlar taşıyarak Sarıgül'ün çağrısına destek verdi. 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatan Mustafa Sarıgül, daha sonra 52 tane cezaevini gezdiğini söyleyerek siyasi değil, vicdani bir çağrı yaptığını dile getirdi. Toplumsal barışa ihtiyaç olduğunun altını çizen Sarıgül, "Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, eşitsizlik, haksızlık, geçim sıkıntısı ve kutuplaşma nedeniyle toplum gergin, toplum huzursuz. Artık barışmalı, kucaklaşmalı, birbirimizi affetmeli ve helalleşmeliyiz. Cezaevleri doldu, taştı. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, eşitsizlik ve haksızlıklar, maddi ve manevi yıkımlara, hatalara, neden oldu. 7 kişilik koğuşlarda 20-25 kişi kalıyor. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi, en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor. Yargılamaların hakkaniyete uygun yapılmadığı konusunda şikayetler var. İşlediği suçla, aldığı ceza, orantısız olan mahkumlar var. Adil yargılanma olmadan, hukuk devleti olmaz. Devletin görevi adil yargılamaktır. Bizim devletimize karşı saygımız sonsuzdur" dedi.

'BU ÇAĞRIYA BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN CEVAP VERMESİNİ BEKLİYORUZ'Anne babaların çocuklarına kavuşamadığını, binlerce çocuğun da cezaevlerinde dünyaya geldiğini aktaran Sarıgül, İzmir 'den bütün Türkiye'ye ve siyasi partilere seslenmek istediğini söyleyerek şöyle devam etti: "Bunu siyasi bir konu değil vicdani bir konu olarak görelim. Birçok çocuk annesine, babasına kavuşmak istiyor. Bu annelerden birisi de oğlu Eskişehir Cezaevi'nde yatan Ümmü Gülsüm anneydi. Ümmü Gülsüm annemizin ve tüm mahkum annelerinin hasretini dindirmek için 'Affet Türkiye!' dedim. Onlar için af istedim. Maalesef Ümmü Gülsüm annemizi 40 gün önce kaybettik. Evladına kavuşamadan hayata gözlerini yumdu. Şimdi bize düşen görev; toplumsal barış affı için daha çok çalışmaktır. Bu çağrıya bütün siyasi partilerin cevap vermesini bekliyoruz."PSİKOLOJİK VE EKONOMİK DESTEK İSTEDİ

Pandemi nedeniyle cezaevlerinde kapasitenin üstündeki sayıda kader mahkumunun yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Mustafa Sarıgül, 285 bin mahkumun af kapsamında olması için mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek, "Devletimize teşekkür borcumuz var. Yarı açık cezaevlerinde bulunan 90 bin kader mahkumunun süresi 2023'ün ağustos ayına kadar uzatıldı. Biz 285 bin kader mahkumu için yollardayız. Bütün illerdeki cezaevlerini dolaştıktan sonra parlamentoda temaslarda bulunacağız. 285 bin kader mahkumunu inşallah hayatla buluşturacağız. Onları kenarda bırakmayacağız. Onlara psikolojik ve iş desteği vereceğiz. 6,5 milyon Suriyeliye bakan benim devletim, 285 bin kader mahkumunu da bağrına basacaktır. İzmir'den bütün Türkiye'ye, TBMM ve tüm siyasi partilere 'Affet Türkiye'm' diyorum" diye konuştu. Sarıgül, konuşmasının ardından gökyüzüne beyaz güvercin uçurdu.