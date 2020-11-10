İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı - Son Dakika

İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı

10.11.2020 14:16
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı, System.String[]

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılma amacıyla gittikleri İzmir'den dönen Çekmeköy Arama Kurtarma (ÇEKUT) ekibi, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından karşılandı.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılma amacıyla gittikleri İzmir'den dönen Çekmeköy Arama Kurtarma (ÇEKUT) ekibi, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından karşılandı. Başkan Poyraz, depremzedelere yardım eden ÇEKUT ekibi üyelerine teşekkürlerini ileterek hediye takdim etti.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla Çekmeköy Arama Kurtarma (ÇEKUT) ekibi deprem bölgesine gitmişti. İzmir'den dönen ÇEKUT ekibi, bugün Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın makamında ağırlandı. Başkan Poyraz, İzmir'de canla başla mücadele eden ÇEKUT ekibi üyelerine mücadelelerinden ötürü teşekkür etti. Ardından Başkan Poyraz, ekip üyelerine işlemeli gaz lambası hediye etti.

ÇEKUT ekibinin İzmir'de gösterdiği çaba ile ilgili konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Rabbim böyle afetleri, böyle sıkıntıları, böyle üzücü günleri göstermesin. Ama olması halinde, bir deprem ülkesi olmamız hasebiyle de hakikaten böyle bir afet anında sizleri ve oradaki sıkıntıda olan insanlarımızı koruyacak, kollayacak, onların yardımına koşacak ekiplere ihtiyacımız var. Bizim ÇEKUT ekibi İzmir'de Ali Rıza Bey apartmanında, oradan sağ çıkmaları için ciddi bir mücadele etmiş bir ekip. Biz de bugün onların salimen dönmeleri münasebetiyle bir teşekkür ettik. Tabii Allah onlardan razı olsun. Rabbim böyle bir afeti bir daha ülkemize, milletimize göstermesin. Ama yerel yöneticiler olarak bunlara hazır olmamız lazım. Çekmeköy Belediyesi olarak biz gerek toplama merkezleri gerekse binalarımızın sağlıklı, sağlam olması açısından hakikaten hazır bir ilçeyiz. Hem ekibimizin sayılarını arttıracağız. İki tane köpek alıyoruz. Onları da eğiteceğiz. Hem su altında, hem üstünde arama yapacak ekiplerimiz sayısını da arttırarak, ülkemizin neresinde olursa olsun böyle ihtiyaç olması halinde koşacak bir ekibimi olacak" dedi. - İSTANBUL

İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı

Arama Kurtarma, Çekmeköy, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu         
13:13
Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi         
12:48
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 14:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei