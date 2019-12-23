İzmir'deki asayiş uygulamalarında 361 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki asayiş uygulamalarında 361 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'deki asayiş uygulamalarında 361 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İzmir'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 361 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki asayiş uygulamalarında 361 şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 361 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 16-22 Aralık'ta kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 382 araç ile 175 motosiklet kontrol edildi.


Uygulama kapsamında, 17 bin 566 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 361 şüpheli gözaltına alındı.


Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.

Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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