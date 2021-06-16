Aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ye kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle İzmir'deki hastanelerde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü.

Kent genelinde oluşturulan aşı merkezlerine yaş nedeniyle sırası gelen vatandaşların yanı sıra SGK'ye bağlı çalışanlar da randevularını alarak başvuruda bulunuyor.

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesindeki aşı yoğunluğu akşam da sürüyor.

Sağlık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 10 bin kişiye randevulu olarak aşı yapılan hastanede, bugün de aşı uygulanan kişi sayısının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hastaneye ilk doz aşısını vurdurmak için gelen muhasebeci Mehmet Köse, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini dile getiren Köse, "Dün randevumu aldım bugün de aşı yaptırmaya geldim. Salgın süresince maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim, hastalığa yakalanmadım. Aşılandıktan sonra normal hayatımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Yunus Çayır ise aşı olabileceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Koronavirüs çağımızın vebası. Artık rahat nefes almak, çocuklarımızla tatil yapabilmek istiyoruz. Aşı olmadan bunların hiçbirini yapamıyoruz. İkinci dozu da yaptırdıktan sonra rahata kavuşacağız. Bu nedenle aşı olmaya koşa koşa geldim. Hasta olanlar bir an önce sağlığına kavuşsun, biz de normal hayatımıza dönelim istiyoruz."