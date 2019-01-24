İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada savcı, 5 sanık hakkında daha mütalaasını sundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada savcı, 5 sanık hakkında daha mütalaasını sundu.



İddia makamı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu 86 sanık hakkındaki 48 sayfa mütalaasına ek olarak 5 kişi hakkında verdiği mütalaasını da mahkemeye gönderdi.



Savcı 4 sanığın beraatini, bir sanığın da "görevi kötüye kullanma" ve "terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaada cezalandırılması istenen sanık A.D'nin ByLock kullanıcısı olduğu, emniyet mahrem yapılanması soruşturması kapsamında ele geçirilen micro SD kartın incelenmesinde B5 kategorisinde (FETÖ içerisinde olup bağlılığı ve sadakati bulunan ancak bazı konuları sorgulayan) yer aldığı belirtildi.



Savcı cezalandırılması yönünde mütalaa verdiği sanığın, "terör örgütü yöneticiliği, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, iftira, suç uydurmak, kamu görevlisi tarafından evrakta sahtecilik yapmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yasaklanan bilgilerin açıklanması, kamu görevlisi tarafından suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi" gibi suçlara ilişkin yeterli delil bulunmadığını ifade ederek, bu suçlardan beraatini istedi.



Öte yandan, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın da bu dosyadan yargılandığı ancak daha sonra dosyasının ayrıldığı ve yargılanmasına İstanbul'da devam ettiği kaydedildi.



Savcı, ek mütalaayla 91 sanıktan 34'ü hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını, 39'unun beraatini, 18 firarinin ise dosyasının ayrılmasını talep etti.



Dava ve iddianame



"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar elektronik postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.



Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklanmış, 5'i daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Dava dosyadaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle 91'e yükselmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar