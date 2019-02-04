Son Dakika Haberleri: İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

30 dakika önce

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiası ile açılan davada, 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'deki
İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiası ile açılan davada, 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 18 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının öğleden önceki oturumda, 91 sanık hakkında verdiği mütalaasının ardından söz alan taraflar, bazı taleplerde bulundu.

İzmir'deki askeri casusluk davasında bir numaralı sanık olarak yargılanmasının ardından beraat eden Bilgin Özkaynak'ın avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya, sanıkların alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep ederken, bununla ilgili istemlerini yazılı vereceklerini söyledi.

Müşteki emekli albay Coşkun Başbuğ ise TSK içerisinde FETÖ'cü olmayan subay ve astsubayların bir kumpas sonucu ordudan tasfiye edildiğini, kumpasın yargı, asker ve emniyet ayağının olduğunu ileri sürerek, burada yargılanan bazı emniyet mensuplarının cezalandırılmasını istedi.

Söz alan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 6 Şubat Çarşamba günü devam edilmesini kararlaştırdı.

Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda, Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dava dosyasındaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 91'e yükselmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:55 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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