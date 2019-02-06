İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiası ile açılan davada, 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiası ile açılan davada, 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Duruşma savcısının bir önceki celsede sunduğu mütalaasına ilişkin söz alan taraflar, bazı taleplerde bulundu.



Tutuklu sanık Memduh Tosun, aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, suç işlemediğini ve yargılama neticesinde beraat edeceğine emin olduğunu savundu. Tosun, "Askeri Casusluk" soruşturmasında çalışmadığını öne sürerek, ByLock kullandığı iddiasını da reddetti.



Tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak ise ByLock kullandığını kabul ettiğini anımsattı. Mahrem fişleme listesinde yer almadığını ileri süren Çakmak, tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme Başkanının, "KakaoTalk kullandın mı?" sorusuna da Çakmak, "Kullandım." yanıtını verdi.



Tutuklu sanık Suat Güreycan da 39 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, rahatsızlığı gerekçesiyle tahliyesini istedi.



Tutuklu sanık Ramazan Özdemir ise Bank Asya'da hesabı olduğunu, ancak bankacılık işlemlerini kimsenin talimatıyla yapmadığını söyledi.



Özdemir, hakkındaki fişlemenin çelişkiler barındırdığını ve uydurma olduğunu ileri sürdü.



Duruşmaya öğle arası verildi.

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