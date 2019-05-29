Son Dakika Haberleri: İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay,...
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İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay,...

1 saat önce

İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'deki Askeri Casuslukta Kumpas davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay,...
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:50 Kaynak: AA
Ali Bilkay, İzmir, Güncel
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