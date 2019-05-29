İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay,...
1 saat önce
İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:50 Kaynak: AA
'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay
, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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