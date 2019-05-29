İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali...
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İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:29 Kaynak: AA
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