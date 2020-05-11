İzmir'deki AVM'ler kapılarını yeniden açtı

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında yeniden faaliyete geçti.

İzmir'deki bazı AVM'lere gelenler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeriye kabul ediliyor.

AVM'lerde, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıcı afişler dikkati çekiyor.

Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk gününde İzmirliler, AVM'lere fazla ilgi göstermedi.

Agora Alışveriş Merkezi Müdür Yardımcısı Abdullah Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını başlangıcıyla AVM'deki hijyen kontrollerini artırdıklarını söyledi.

AVM girişlerine termal kameralar kurduklarını, dezenfeksiyon işlemlerini gümüş bazlı nano teknolojik dezenfektanlarla yaptıklarını belirten Filiz, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bütün misafirlerimiz gönül rahatlığıyla AVM'lerimize gelebilir, alışverişini yapabilir. En önemli kurallardan bir tanesi, Bakanlığımızın da belirlediği 14 temel kuralı uygulamak. Uyguladığı sürece AVM'lerimizi güvenli bir şekilde ziyaret edebilirler."