Son Dakika Haberleri: İzmir'deki "babalık" davasına yayın yasağı kararı
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İzmir'deki "babalık" davasına yayın yasağı kararı

1 saat önce

İzmir'de yaşayan bir iş adamı hakkında açılan "babalığın hükmen tayini" davasında, davalı avukatının talebi üzerine yayın yasağı kararı alındı.

İzmir'deki
İzmir'de yaşayan bir iş adamı hakkında açılan "babalığın hükmen tayini" davasında, davalı avukatının talebi üzerine yayın yasağı kararı alındı.
ABD'de yaşayan Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin İzmir'de yaşayan iş adamı Kasım Pırlant'ın babaları olduğu iddiasıyla "babalığın hükmen tayini" için açtığı dava, İzmir 13. Aile Mahkemesinde görüldü.
Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada davalı Kasım Pırlant'ın avukatı, müvekkilinin çok sayıda sağlık sorunu olduğunu, basında kendisine ilişkin çıkan haberlerden etkilendiğini savunarak davaya gizlilik kararı alınmasını talep etti.
Davacı kardeşlerin avukatı, gizlilik kararı alınması gerektirecek bir durum olmadığını savunarak kararın reddini talep etti.
Hakim gizlilik kararı alınması talebini reddederek, davaya ilişkin yayın yasağı alınması kararı verdi.
Kasım Pırlant'ın avukatı salonda bulunan basın mensuplarının elektronik cihazlarının duruşma süresince alınmasını talep etti. Hakim talebi reddetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:14 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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