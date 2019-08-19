İzmir'deki Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmaları sırasında ellerinden yaralanan işçiyi...
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İzmir'deki Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmaları sırasında ellerinden yaralanan işçiyi ziyaret etti.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: DHA
'deki Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmaları sırasında ellerinden yaralanan işçiyi ziyaret etti
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