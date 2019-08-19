Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmaları sırasında ellerinden yaralanan işçiyi...
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İzmir'deki Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmaları sırasında ellerinden yaralanan işçiyi...

48 dakika önce

İzmir'deki Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmaları sırasında ellerinden yaralanan işçiyi ziyaret etti.

İzmir'deki Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmaları sırasında ellerinden yaralanan işçiyi ziyaret etti
İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: DHA
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