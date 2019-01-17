Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Barajlar Yağmura Doydu

İzmir'deki Barajlar Yağmura Doydu

1 saat önce

İzmir'de yaklaşık 2 hafta etkisini gösteren sağanak yağış barajları doldurdu.

İzmir'deki Barajlar Yağmura Doydu, System.String[]
İzmir'de yaklaşık 2 hafta etkisini gösteren sağanak yağış barajları doldurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 306 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Tahtalı Barajı'na ocak ayının 16 gününde 57 milyon metreküp su geldi.

Sadece 12 Ocak Cumartesi günü gelen 20 milyon metreküplük suyla baraj, bir günde en fazla su alma rekorunu kırdı.

Son bir hafta verilerine göre de 57 milyon metreküple son 21 yılın rekorunu kıran baraj, kentin 7 aylık ihtiyacını karşılayacak miktarda suyu bir haftada biriktirmiş oldu.

Aktif doluluk oranı yüzde 48'e yükselen barajda hiç yağmur yağmasa dahi 434 günlük su bulunduğu bildirildi.

Balçova Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 62'ye çıktı. Ocak ayının 16 gününde 3,2 milyon metreküp su alan baraj, bölgenin 6 aylık ihtiyacını karşılayacak duruma geldi.

Doluluk oranı yüzde 99'a ulaşan Ürkmez Barajı'nda da hiç yağmur yağmasa dahi 4 yıl yetecek su biriktiğine işaret edildi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda da son yağışlarla doluluk yüzde 20'den yüzde 53'e yükseldi ve hiç yağmur yağmasa dahi 558 gün yetecek su birikti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:58 Kaynak: AA

İzmir, Ekonomi
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