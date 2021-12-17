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İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı - Son Dakika

İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı

17.12.2021 11:25
İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı

Yaz aylarında kuraklığın etkilerinin hissedildiği İzmir'de, sonbahar mevsimi ve aralık ayında etkili olan yağışlar sayesinde şebeke suyunun sağlandığı barajların su seviyelerinde geçen yıla oranla yaşanan artış yüz güldürüyor.

Yaz aylarında kuraklığın etkilerinin hissedildiği İzmir'de, sonbahar mevsimi ve aralık ayında etkili olan yağışlar sayesinde şebeke suyunun sağlandığı barajların su seviyelerinde geçen yıla oranla yaşanan artış yüz güldürüyor.

AA muhabirinin, 15 Aralık 2021 itibarıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki aktif 5 barajın tamamında doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre önemli oranda arttı.

Barajlardan Tahtalı'da rakam yüzde 34'ten yüzde 52'ye, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 37'den yüzde 48'ye, Güzelhisar'da yüzde 47'den yüzde 70'e, Balçova'da yüzde 32'den yüzde 35'e, Ürkmez'de ise yüzde 40'tan yüzde 60'a yükseldi.

Öte yandan barajlarda toplam kullanılabilir su hacmi 266 milyon 305 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde söz konusu hacim 200 milyon 523 bin metreküp olarak gerçekleşmişti.

" Tahtalı Barajı'nda yüzde 14,64 artış var"

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, etkili olan yağışlar sayesinde kentte barajların su seviyelerinin genel olarak iyi durumda olduğunu ve suyla ilgili problem bulunmadığını söyledi.

Özellikle aralık ayında önemli miktarda yağış düştüğüne dikkati çeken Alpsoykan, şunları kaydetti:

"İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla 169 milyon 946 bin metreküp suyumuz var. Bu da yaklaşık yüzde 52,8 aktif hacme denk düşüyor. Geçen sene bugün itibarıyla Tahtalı Barajı'nda 127 milyon 930 bin metreküp su vardı. Geçen seneye göre bugün yüzde 14,64 artış var. Buraya aralık ayı boyunca yaklaşık 11 milyon 536 bin metreküp yağmurlarla birlikte su geldi. Bu İzmir'in yaklaşık 2 aylık su ihtiyacıdır. Bugün itibarıyla İzmir'e hiç yağmur yağmadığı düşünüldüğünde Tahtalı Barajı yaklaşık 470 gün yetecek kadar su barındırıyor. Ama meteorolojik veriler sürekli değişim halinde, bu yüzden şu andaki durumumuz gayet iyi ama her şeye rağmen suyu tasarruflu kullanmaktan vazgeçmememiz gerekiyor."

Alpsoykan, diğer barajlarda da su seviyesinin oldukça iyi olduğunu belirterek, " Çeşme'deki Kutlu Aktaş Barajı da çok önemli çünkü Çeşme ilçesinin yüzde 50'lik suyunu sağlıyor. Bu barajda da durum oldukça iyi, geçen seneye göre yüzde 12,25'lik artış söz konusu. Bugünkü durumu yaklaşık 550 günlük suya tekabül ediyor. Onun dışında diğer kaynaklarımızın, yer altı su kaynaklarımızın da durumu iyi görünüyor." diye konuştu.

İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı
İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı
İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı
İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı
İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı

Sonbahar, Aralık, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki barajlarda doluluk geçen yıla göre arttı - Son Dakika


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