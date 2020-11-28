İzmir'deki barajlarda su seviyesi düştü (2) - Son Dakika

SOYER: İZMİR KURAKLIĞA GİDİYOR

İzmir Zamanı Ortak Akıl Buluşması kapsamında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki kuraklık sorunuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Kentin ciddi bir kuraklık sorununa doğru gittiğini belirten Soyer, "Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kiraz'da birkaç ay önce muhtarlarımızla toplantı yapmıştık. Orada bir muhtar arkadaşımız dedi ki; '10 sene öncesine kadar 5-6 metreden su çekerdik. Şimdi 300 metreye iniyoruz su yok' demişti. Bu çok vahim bir gösterge. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Kendi kendimizi kurutmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım. Bunların miktarını ve pazarlama işlerini biliyor olmamız gerekli. Tarımda, sanayide ve evde suyun kullanımıyla ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekli. Şu anki süreçten son derece kaygılıyım" diye konuştu.