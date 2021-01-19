İzmir'deki bazı STK'lar Filistinli mülteciler için toplandı - Son Dakika

İzmir'deki bazı sivil toplum kuruluşları Filistinli mültecilere destek olmak için bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Filistinli mültecilere destek amacıyla kentteki bazı STK temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İsrail'in saldırıları sonucunda topraklarından koparılan ve halen zorla yerlerinden edilmeye devam eden Filistinli mültecilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İzmir'deki sivil toplum kuruluşları olarak Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin bulunduğu kamplara yönelik iyileştirme ve kalkınma projelerine destek vereceklerini bildiren Saygılı, "Filistinli kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları halkımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantıya, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri İzmir Temsilciliği, Hayrat Yardım Derneği İzmir Temsilciliği, Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şubesi, İnsan ve Medeniyet Hareketi İzmir Temsilciliği, Cihannüma İzmir Temsilciliği, Memur-Sen İzmir Temsilciliği, Hüdai Vakfı İzmir Temsilciliği, Diyanet Vakfı İzmir Şubesi temsilcilerinin de katıldığı belirtildi.