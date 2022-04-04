İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

04.04.2022 01:59
İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Necati Bakırcı ve arkadaşı E.S. Atilla Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S. bıçakla Bakırcı'yı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bakırcı, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bakırcı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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