İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
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İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor

24.02.2022 16:22
İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ESHOT personeli ile bir grup arasında servise binme nedeniyle çıkan kavgada, 7 ESHOT personeli ve 1 polis memurunu yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ESHOT personeli ile bir grup arasında servise binme nedeniyle çıkan kavgada, 7 ESHOT personeli ve 1 polis memurunu yaralandı. Ağır yaralanan polis memurunun durumunun iyiye gittiği ve yaralılardan 5'inin taburcu edildiği öğrenildi.

olay, saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Polat Caddesi 9027 Sokakta meydana geldi. ESHOT personeli servis beklediği sırada araca binmeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) ile ESHOT personeli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri de saldırıya uğradı. Olayda, 1 polis ve 7 ESHOT personeli yaralandı. Yaralananlar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ü. ile ESHOT personeli Özer A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. ESHOT personelleri; Mustafa E., Serdal Ö., İlker T., Onur C., Hakan Ö. ve Muhammed A.'nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerinden kaçan saldırganlar, polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Polis memurunun durumu iyiye gidiyor; 5 yaralı taburcu edildi

Öte yandan göğsünün sol alt kısmına aldığı bıçak darbesiyle kalbe giden bir damarı yırtılan ve ağır yaralanan polis memuru Ömer Ü. ise hastanede ameliyat edildi. Yırtılan damarı dikilen Ömer Ü.'nün sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilirken, elinden yaralanan otobüs şoförü İlker T. ile kasığından yaralanan Özer A.'nın tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer yaralılar ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor

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Polis Memuru, Karabağlar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor - Son Dakika


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