Üye Girişi
İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu - Son Dakika

İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu

15.09.2021 15:13

İzmir'de Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirve'si için düzenlenen yemekte, ney ve oyun havası eşliğinde yarı çıplak bir semazenin dans etmesi tepki çekti. Sosyal medyada yayılan semazen görüntülerine kullanıcılar "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. AK Parti ve MHP'den de gösteriyle ilgili sert tepkiler geldi.

Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi bir gala yemeği düzenledi. 10 Eylül'de düzenlenen yemeğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanı sıra CHP'nin önemli isimleri katıldı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin gala gecesinde semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi. Sürekli, yaptığı açıklamada uluslararası organizasyonun galasında sergilenen danstaki yarı çıplak semazen görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"ÖZÜMÜZE NE DENLİ UZAK DÜŞTÜK"

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama, anma ve tanıtımlarda 'işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını' savunan Sürekli, "9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN OLACAK İŞ DEĞİL"

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de belden yukarısı çıplak semazen görüntüleri izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi.

İzmir'in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerektiğini söylüyorum. Kafalarının arkasında mutlaka başka hesaplar vardır. Türk kültürü, kabullendiğimiz ortak kültür bunu aslı kabul etmez. Dünyaya başka bir yerden bakıyorlar. Bunlar başka amaca matuf işlerdir. Bunlar Türk milletine yönelik işler değildir. İzmirlinin artık bu zihniyeti anlaması lazım. Gerçekten olacak bir iş değil."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yemekte ney ve oyun havası eşliğinde yarı çıplak olarak dans eden semazen büyük tepki topladı. Kullanıcılar, geçen hafta Edremit Belediyesi'nin zincire vurulmuş kadın gösterisini de hatırlatarak "Yazıklar olsun" dedi.

İzmir'deki 'semazen' temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki
İzmir'deki 'semazen' temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki

BALIKESİR'DE NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinden çarşaflı bir kadının zincire vurulduğu görüntü büyük ses getirmişti. Olay sonrası harekete geçen Balıkesir Valiliği, tepki çeken gösteri ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, oyunlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:18 Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt, kaosun içinde! Alman ekibinde krizler büyük Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı 15:07 Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler 14:48 Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler
Hasta, ameliyat sonrası böbreğinden çıkan taşın şeklini görünce gözlerine inanamadı 14:39 Hasta, ameliyat sonrası böbreğinden çıkan taşın şeklini görünce gözlerine inanamadı Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı 14:28 Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı 14:07 Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı
Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi 13:59 Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde 13:23 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde

Son Dakika Haberleri
15:13 Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun
15:13 İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu
15:06 Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı
14:48 Alman dergisi, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi
14:47 Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler
14:34 Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu
14:27 Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı
14:24 Marketlerdeki fahiş fiyata kızan çiftçi, vatandaşın yüzünü güldürdü! Tarlasında bulunan ürünlerin fiyatını sabitledi
14:07 Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı
14:01 Pele yoğun bakımdan çıktı! Sevenlerine mesajı var: Uzatmaları oynamaya hazırım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor         
15:20
Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun         
15:14
Alman dergisi, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi Alman dergisi, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi         
14:49
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Son Dakika: Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu         
14:35
Marketlerdeki fahiş fiyata kızan çiftçi, vatandaşın yüzünü güldürdü! Tarlasında bulunan ürünlerin fiyatını sabitledi Marketlerdeki fahiş fiyata kızan çiftçi, vatandaşın yüzünü güldürdü! Tarlasında bulunan ürünlerin fiyatını sabitledi         
14:24
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu         
13:33
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak         
12:58
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 15:24:22. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement