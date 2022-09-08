İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'deki bir hastanede Kovid-19 aşısı enjekte etmeyerek sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı iddia edilen hemşire ile 13 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık hemşire R.K. (50) ile avukatlar katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

Tanık asistan doktor M.B. olay günü hemşire R.K'nin tanıdıklarına aşı yapmak için geldiğini belirterek, "Öğleden önce aşı yapılan odada bir anda çığlık duydum. Sorumlu uzmanımız oraya gitti. 'Sen ne yapıyorsun' dediğini duydum. Sonra insanlara aşı yapılmadığını öğrendik." dedi.

"Şüphelendiğimiz için aşıları ona teslim etmedik"

Olay günü aşı odasında görevli Z.K, R.K'nin mesaisi dışında aşı yapmak için aşı odasına geldiğini söyleyerek, "Kendi isteğiyle mesai saati dışında aşı yapmak için izin aldığını söyledi. 'Arkadaşlarım gelecek onlara aşı yapacağım' dedi. Bu durum bize garip geldi, idareye bildirdik. Şüphelendiğimiz için aşıları ona teslim etmedik. Enjektör açma, pamuk hazırlama gibi kritik olmayan işleri verdik. Sonrasında başka yerde işim olduğundan aşı odasından ayrıldım. Döndüğümde kapı kapalıydı ve içeride tartışmalar vardı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmadığı halde sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülen hemşire R.K. tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

Bir müddet tutuklu kalan R.K. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede ise R.K. hakkında 13 kez "rüşvet almak", 7 kez "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, 13 sanık hakkında da "rüşvet vermek", "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar talep edilmişti.