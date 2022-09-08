İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

08.09.2022 16:38
İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'deki bir hastanede Kovid-19 aşısı enjekte etmeyerek sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı iddia edilen hemşire ile 13 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

İzmir'deki bir hastanede Kovid-19 aşısı enjekte etmeyerek sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı iddia edilen hemşire ile 13 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık hemşire R.K. (50) ile avukatlar katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

Tanık asistan doktor M.B. olay günü hemşire R.K'nin tanıdıklarına aşı yapmak için geldiğini belirterek, "Öğleden önce aşı yapılan odada bir anda çığlık duydum. Sorumlu uzmanımız oraya gitti. 'Sen ne yapıyorsun' dediğini duydum. Sonra insanlara aşı yapılmadığını öğrendik." dedi.

"Şüphelendiğimiz için aşıları ona teslim etmedik"

Olay günü aşı odasında görevli Z.K, R.K'nin mesaisi dışında aşı yapmak için aşı odasına geldiğini söyleyerek, "Kendi isteğiyle mesai saati dışında aşı yapmak için izin aldığını söyledi. 'Arkadaşlarım gelecek onlara aşı yapacağım' dedi. Bu durum bize garip geldi, idareye bildirdik. Şüphelendiğimiz için aşıları ona teslim etmedik. Enjektör açma, pamuk hazırlama gibi kritik olmayan işleri verdik. Sonrasında başka yerde işim olduğundan aşı odasından ayrıldım. Döndüğümde kapı kapalıydı ve içeride tartışmalar vardı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmadığı halde sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülen hemşire R.K. tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

Bir müddet tutuklu kalan R.K. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede ise R.K. hakkında 13 kez "rüşvet almak", 7 kez "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, 13 sanık hakkında da "rüşvet vermek", "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar talep edilmişti.

YORUMLAR
500
Efes Selçuk'ta Kurtuluş Coşkusu. Başkan Sengel: '100 Yıllık Barışın Gururuyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüz Yılına Kararlılıkla ve Coşkuyla Yürüyoruz' Efes Selçuk'ta Kurtuluş Coşkusu. Başkan Sengel: '100 Yıllık Barışın Gururuyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüz Yılına Kararlılıkla ve Coşkuyla Yürüyoruz' Bayındır'da incir üreticilerine kerevit ve file dağıtıldı Bayındır'da incir üreticilerine kerevit ve file dağıtıldı
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'aşı sahteciliği' yaptığı iddia edilen 14 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:40:04. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement