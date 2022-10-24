İzmir'de lise öğrencileri, derse gelen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerini sınıfta cenaze töreniyle karşıladı.
Sela sesi açan öğrenciler, sıraya yatırdıkları arkadaşlarının önünde saf tuttu. Öğretmenin sınıfa girmesiyle birlikte öğrenciler "Nasıl bilirdiniz, hakkınızı helal ediyor musunuz" dedi. Bu sırada sınıfa giren öğretmenin gülümseyerek yerine oturması da dikkatlerden kaçmadı.
O anları kayda alan ve sosyal medyada paylaşan liseli öğrencilerin videosu kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.
Son Dakika › Yaşam › İzmir'de sınıfta cenaze töreni düzenleyen öğrenciler gündem oldu, öğretmenlerinin tepkisi daha ilginç - Son Dakika