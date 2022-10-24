İzmir'de sınıfta cenaze töreni düzenleyen öğrenciler gündem oldu, öğretmenlerinin tepkisi daha ilginç - Son Dakika
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İzmir'de sınıfta cenaze töreni düzenleyen öğrenciler gündem oldu, öğretmenlerinin tepkisi daha ilginç

24.10.2022 17:51

İzmir'de bulunan bir lisede Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında cenaze töreni canlandırması yapan öğrenciler, sosyal medyada gündem oldu. Öğretmenlerinin sınıftaki manzarayı gördükten sonra gülüp, yerine oturması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada bazı kişiler ise öğrencileri disiplinsiz olmakla eleştirdi.

İzmir'de lise öğrencileri, derse gelen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerini sınıfta cenaze töreniyle karşıladı.

SELA SESİ AÇTILAR

Sela sesi açan öğrenciler, sıraya yatırdıkları arkadaşlarının önünde saf tuttu. Öğretmenin sınıfa girmesiyle birlikte öğrenciler "Nasıl bilirdiniz, hakkınızı helal ediyor musunuz" dedi. Bu sırada sınıfa giren öğretmenin gülümseyerek yerine oturması da dikkatlerden kaçmadı.

YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

O anları kayda alan ve sosyal medyada paylaşan liseli öğrencilerin videosu kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.

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SON DAKİKA: İzmir'de sınıfta cenaze töreni düzenleyen öğrenciler gündem oldu, öğretmenlerinin tepkisi daha ilginç - Son Dakika
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