İzmir'deki borsa ve odalardan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan fırsatçılarla mücadeleye İzmir'deki borsa ve odalar da destek verdi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO), yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde koronavirüs salgını bahanesiyle gıda başta olmak üzere maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlere fahiş oranlarda fiyat artışı yapıldığı yönünde vatandaşlardan şikayetler geldiği bildirildi.

Bu kapsamda ortak mücadale verileceğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olarak kentimizde halkımızı mağdur edecek bu tarz bir fırsatçılığa ve haksız rekabet yaratacak uygulamalara izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Bu durumu fırsat bilip, aşırı kar elde etmek isteyen firmaları vatandaşlarımız, kurumlarımızın disiplin kurullarına bildirebilirler. Vatandaşlardan gelecek olan bu talepler, kurumlarımızın disiplin kurullarınca titizlikle incelenecek olup kanun ve mevzuatın tanıdığı yükümlülükler çerçevesinde gerekli disiplin cezaları gerçekleştirilecektir. Dünya çapındaki bu salgını ticarette karaborsa ve stokçuluk fırsatı olarak görerek vatandaşların mağdur edilmesine izin veremeyiz."