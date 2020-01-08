İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi, geçtiğimiz pazar akşamından bu yana devam eden kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza büründü, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Mahalle, günübirlik de olsa kar tatili yapmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi.



İzmir'in çatısı konumundaki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ zirvesini barındıran Bozdağ Mahallesi'nde, her yer beyaz örtüyle kaplandı. Ödemiş'in Manisa'nın Salihli ilçesiyle bağlantısını sağlayan bin 200 rakımlı Üçler Geçidi, kara yolları ekiplerince açık tutulurken, Ödemiş Belediyesi de gerek mahalle bağlantı yollarını, gerekse de Bozdağ Kayak Merkezi yolunu açık tutmak için seferber oldu.



Ekipler hazır bekletiliyor



İzmir sınırları içerisinde kartopu oynamak ve kardan adam yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelen Bozdağ Mahallesi'ndeki kırsalda kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Sürücülerin zincir takmadan ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıldığı Bozdağ'da, karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralarla birlikte özellikle hafta sonlarında büyük yoğunluk yaşanıyor.



Ödemiş Belediyesi, günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için kar temizliği ve tuzlama yaparken, Karayolları 21. Şube Şefliği de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerini Bozdağ'da hazır bekletiyor.



"Kar kalınlığı yarım metrenin üstünde"



Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, "Bozdağ merkezde kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerinde. Kar kalınlığı yarım metreyi aşmasına karşın gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerek Ödemiş Belediyesi, gerek kara yolları, gerekse de Gediz Elektrik buradaki hayatın aynen devam etmesi için nöbetteler. Bizi hiçbir şekilde mağdur durumda bırakmadılar. Ödemiş Belediyesi Bozdağ Hizmet Birimi de vatandaşlarımızın yanında, Ödemiş Belediyesi mahalle içi sokak temizliği kepçeli traktörünü mahallemize konuşlandırdı. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Kayak merkezi kapalı olmasına rağmen hafta sonlarında yolumuz açık. Günübirlik olarak kar keyfi yaşamak isteyen arkadaşlarımız geliyorlar. Bu kar devam ettiği sürece yoğunluk yaşanacaktır. 7/24 ekiplerimizle buradayız. Herkesi Ege'nin Alpleri'ne Bozdağ'a bekliyoruz. Gelen araçlardan tek ricamız kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları. Bu konuda sürücülerimiz dikkatli olmalılar" dedi.



" Aliağa'dan kar görmeye geldik"



İzmir'in Aliağa ilçesinden kar keyfi yaşamaya Bozdağ'a gelen Necati Celal adlı vatandaş da "Ben Aliağa'da yaşıyorum; ama aslen Kırıkkaleliyim. 25 yıldır kara hasretiz. Aliağa'dan kar görmeye buraya geldik. Burası muhteşem. Herkesi Bozdağ'a davet ediyorum, gelip görsünler. İzmir'de böyle eşsiz bir kar güzelliği olması hepimize armağan" dedi. - İZMİR