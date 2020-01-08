İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti - Son Dakika

İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi, geçtiğimiz pazar akşamından bu yana devam eden kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza büründü, kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi, geçtiğimiz pazar akşamından bu yana devam eden kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza büründü, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Mahalle, günübirlik de olsa kar tatili yapmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi.


İzmir'in çatısı konumundaki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ zirvesini barındıran Bozdağ Mahallesi'nde, her yer beyaz örtüyle kaplandı. Ödemiş'in Manisa'nın Salihli ilçesiyle bağlantısını sağlayan bin 200 rakımlı Üçler Geçidi, kara yolları ekiplerince açık tutulurken, Ödemiş Belediyesi de gerek mahalle bağlantı yollarını, gerekse de Bozdağ Kayak Merkezi yolunu açık tutmak için seferber oldu.


Ekipler hazır bekletiliyor


İzmir sınırları içerisinde kartopu oynamak ve kardan adam yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelen Bozdağ Mahallesi'ndeki kırsalda kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Sürücülerin zincir takmadan ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıldığı Bozdağ'da, karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralarla birlikte özellikle hafta sonlarında büyük yoğunluk yaşanıyor.


Ödemiş Belediyesi, günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için kar temizliği ve tuzlama yaparken, Karayolları 21. Şube Şefliği de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerini Bozdağ'da hazır bekletiyor.


"Kar kalınlığı yarım metrenin üstünde"


Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, "Bozdağ merkezde kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerinde. Kar kalınlığı yarım metreyi aşmasına karşın gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerek Ödemiş Belediyesi, gerek kara yolları, gerekse de Gediz Elektrik buradaki hayatın aynen devam etmesi için nöbetteler. Bizi hiçbir şekilde mağdur durumda bırakmadılar. Ödemiş Belediyesi Bozdağ Hizmet Birimi de vatandaşlarımızın yanında, Ödemiş Belediyesi mahalle içi sokak temizliği kepçeli traktörünü mahallemize konuşlandırdı. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Kayak merkezi kapalı olmasına rağmen hafta sonlarında yolumuz açık. Günübirlik olarak kar keyfi yaşamak isteyen arkadaşlarımız geliyorlar. Bu kar devam ettiği sürece yoğunluk yaşanacaktır. 7/24 ekiplerimizle buradayız. Herkesi Ege'nin Alpleri'ne Bozdağ'a bekliyoruz. Gelen araçlardan tek ricamız kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları. Bu konuda sürücülerimiz dikkatli olmalılar" dedi.


" Aliağa'dan kar görmeye geldik"


İzmir'in Aliağa ilçesinden kar keyfi yaşamaya Bozdağ'a gelen Necati Celal adlı vatandaş da "Ben Aliağa'da yaşıyorum; ama aslen Kırıkkaleliyim. 25 yıldır kara hasretiz. Aliağa'dan kar görmeye buraya geldik. Burası muhteşem. Herkesi Bozdağ'a davet ediyorum, gelip görsünler. İzmir'de böyle eşsiz bir kar güzelliği olması hepimize armağan" dedi. - İZMİR

Ödemiş Belediyesi, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı

Son Dakika Haberleri
18:48 Adana'da çığ düşmesi sonucu kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:47 Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak basın toplantısı - Son Dakika
18:46 KKTC'de eğitime yağmur engeli - Son Dakika
18:45 Tamer Tuna: "Hedefimiz ligde kalmak" - Son Dakika
18:41 Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:51:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki Bozdağ'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]