İzmir'deki büyük FETÖ operasyonunda 99 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki büyük FETÖ operasyonunda 99 kişi adliyede - Son Dakika

İzmir'deki büyük FETÖ operasyonunda 99 kişi adliyede

6 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 99 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 99 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen planlı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli toplam 43 farklı ilde operasyon düzenlenmişti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı başlatılan operasyonda, büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliden 139'u geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından peyder pey olarak adliyeye sevk edildi.

39 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Alınan bilgiye göre iki şüphelinin dosyası, operasyon tarihinden önce başka yer birimlerince işlem yapılmasından dolayı yakalama ve gözaltı kararları iptal edildi ve dosyaları ilgili yere gönderildi. 1'i değişen delil durumuna göre kolluk birimlerince, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER 51 AYRI SORUŞTURMA KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 139 şüpheliden 99'u, 51 ayrı soruşturma evrakı üzerinden adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin de emniyetteki işlemlerinin ardından peyder pey olarak adliyeye sevkinin gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, kolluk birimlerince alınan ifadelere göre itirafçı oranının yüzde 29 olduğu, 16 şüpheli firari konumda olup, muvazzaf şüphelilerin tamamının ise açığa alındığı öğrenildi.

(İHA)

İzmir'deki büyük FETÖ operasyonunda 99 kişi adliyede

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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