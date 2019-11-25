Son Dakika Haberleri: İzmir'deki büyük yangın kontrol altında
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki büyük yangın kontrol altında - Son Dakika

İzmir'deki büyük yangın kontrol altında

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti.

İzmir'deki büyük yangın kontrol altında, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi İşıkkent Mahallesi Gökdere yolu üzerinde bulunan plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına, 11 itfaiye aracı müdahale ederken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.


İddiaya göre yangının, elektrik kontağındaki arıza sebebiyle çıktığı öne sürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

İtfaiye, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki büyük yangın kontrol altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]