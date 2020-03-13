İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte - Son Dakika

İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte

İZMİR'deki camiler, koronavirüse karşı cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

Şu ana kadar 2 koronavirüs vakasının görüldüğü Türkiye'de, olası bir koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, kalabalık mekanlar dezenfekte ediliyor. İzmir'de, cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi. Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel elbiselerle Hisar Camii'ne gelerek, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Salgına yol açabilecek mikroorganizmaların yok edilmesi için, camideki tüm noktalar titizlikle temizlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların süreceği bildirildi.