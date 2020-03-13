İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte - Son Dakika

İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte

7 saat önce

İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekteİZMİR'deki camiler, koronavirüse karşı cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte

İZMİR'deki camiler, koronavirüse karşı cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

Şu ana kadar 2 koronavirüs vakasının görüldüğü Türkiye'de, olası bir koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, kalabalık mekanlar dezenfekte ediliyor. İzmir'de, cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi. Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel elbiselerle Hisar Camii'ne gelerek, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Salgına yol açabilecek mikroorganizmaların yok edilmesi için, camideki tüm noktalar titizlikle temizlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların süreceği bildirildi.

İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
22:08 Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama
22:07 Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: "Türkiye her şey ile hazır durumda"
22:05 AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi
22:05 Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısı 30 oldu
22:04 Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:11:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki camilerde cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]