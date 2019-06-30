Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı.
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İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı.

10 dakika önce

İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı.

İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı. Ekipler, 2 helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Bölgeye takviye ekiplerde sevk edildi.
İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:29 Kaynak: İHA
Çandarlı, İzmir, 3. Sayfa
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