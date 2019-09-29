İzmir'deki Çankırılılardan kan bağışı

İzmir'deki Çankırılılar kan bağışında bulundu.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen İzmir Çankırılılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri (İZÇANDER) meydanda bulunan Türk Kızılay'a ait araçta kan bağışı yaptı.

İZÇANDER Başkanı Bekir Yurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan vermenin önemini vurguladı.

Türk Kızılay'ın "Kan Ver Sıhhat Bul" kampanyasını anımsatan Yurt, "Hem sağlığımız için hem de ihtiyacı olanlara bir nebze faydamız olur düşüncesi ve gönül huzuru ile bağışımızı yaptık. Kampanyaya katılım sağlayıp bağışta bulunan tüm hemşehrilerimize ve duyarlı vatandaşlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Yurt, İzmir'deki Çankırılılar olarak çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.