İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı - Son Dakika

İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı

09.12.2020 18:10
İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı, System.String[]

İZMİR genelinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde, Vali Yavuz Selim Köşger'in bazı kalabalık caddelere girişlerin kontrollü yapılacağını açıklaması üzerine, alışveriş yoğunluğu yaşanan Karşıyaka Çarşısı ve Bayraklı Sevgi Yolu'nda denetimler sıklaştırıldı.

İZMİR genelinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde, Vali Yavuz Selim Köşger'in bazı kalabalık caddelere girişlerin kontrollü yapılacağını açıklaması üzerine, alışveriş yoğunluğu yaşanan Karşıyaka Çarşısı ve Bayraklı Sevgi Yolu'nda denetimler sıklaştırıldı. Ekipler ateş ölçümü ve maske kontrolü yaparken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

İşlek caddelere yönelik özel tedbirlerin uygulamaya konulduğunu anlatan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal mesafe ihlallerinin önüne geçmek için bazı cadde ve sokaklara girişin kontrollü sağlanmasına karar verildiğini belirtti. Karşıyaka Çarşısı'nda maksimum kişi sayısının yaklaşık olarak 2 bin 500'ü, Bayraklı Sevgi Yolu'nda ise 750'yi geçmeyecek şekilde organize edildiği ifade edilirken, Konak, Bornova ve Buca gibi ilçelerdeki kalabalık caddelerde de aynı önlemlerin alınacağı bildirildi.

'POZİTİF OLDUĞUNU SAKLAYANLAR VAR'Bayraklı'daki Sevgi Yolu'nun giriş ve çıkışında da görevli polis ve bekçiler, iki farklı yönden gelen İZBAN'ın aynı durakta yolcu indirdiği sırada yoğunluk yaşanabildiğini, bu gibi durumlarda çarşının tek yönlü ziyarete açıldığını dile getirdi.Denetimden memnun olduğunu söyleyen vatandaşlardan Deniz Bekar, "Bu uygulama gayet güzel. Kalabalık yerlerde tedirginim. Ama alışveriş yapmaya mecbur olduğumda yoğun yerlere giriyorum. Bazı vatandaşlar pozitif olduğunu saklayıp dışarı çıkıyor. Hasta olduklarını söylemiyorlar. Bu durumdan çok rahatsızım" dedi.Cengiz Yener ise "Bu uygulama gerekliydi. Ben tedbirimi alıp dışarı çıkıyorum. Maskesini takmayan kalmadı. Artık herkes dikkat ediyor" diye konuştu.


İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı
İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı
İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı
İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı
İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı
İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı
İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı
İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı

Selim Köşger, Karşıyaka, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı - Son Dakika


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