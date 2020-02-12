İzmir'deki

İzmir'in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin kızı ile yeğeninin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gülümser Bulut'un kızı tutuksuz sanık H.A. ile tutuklu sanık yeğeni Yunus Kahraman ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından alınan raporda, sanığın cezai ehliyetini etkileyecek ruhsal bir rahatsızlığının bulunmadığı kanısına varıldığını belirtti.

Sanık H.A'nın avukatı Mehmet Kozan, müvekkilinin sosyal ve psikolojik durumuna bakıldığında cinayeti işlemediğinin ortaya çıktığını savunarak, "Müvekkilim maktulün tek varisidir. Zaten tüm mal varlığı kendisine kalacaktır. Müvekkilin maddi bir kaygısı ve öldürme için gerekçesi yoktur. Müvekkil bu cinayeti işlememiştir. Bu cinayetin failinin Yunus Kahraman olduğunu düşünmekteyiz." dedi.

Tutuklu sanık Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu ise sanık H.A'nın tutuksuz yargılanmasının delillere baskı olduğunu ileri sürdü.

Tutuksuz sanıkla ilgili kamuoyunda masum olduğu algısı oluştuğunu aktaran avukat, "Ayrıca müvekkilin katil olduğu konusundan da kamuoyunda söylemler söz konusudur. Bu nedenle bağımsız deliller dosyaya girememektedir, H.A'nın tutuklu kalmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

İddia makamı H.A'nın tutuklanması, Yunus Kahraman'ın da tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti ise Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına, H.A'nın tutuklanma talebinin reddine karar verdi.

Kahraman'ın en son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve 2018'den bu yana kayıp Özlem Akusta'ya ait banka kartından para çeken kişinin güvenlik kamerasına yansıyan el görüntüsü ile sanığın eline ait fotoğrafın karşılaştırılması için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bilirkişi raporu hazırlanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in Ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde Bulut'un cesedi battaniyeye sarılarak çekyatın içinde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Bulut'un kızı H.A. ve yeğeni Yunus Kahraman hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Daha önce başka bir kadın cinayetinden 15 yıl hapis cezası alan ve 2014 yılında tahliye edilen Yunus Kahraman'ın, 2 Nisan 2018'de kaybolan ve bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki Özlem Akusta ile en son görüşen kişi olduğu ileri sürülmüş, bu konuda da dava açılmıştı.