İzmir'deki

İzmir'in Konak ilçesinde Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin davada yargılanan Yunus Kahraman, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine tutuklandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada Cumhuriyet Savcısı, celse arasında, yargılanan yeğeni Yunus Kahraman'ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, talebi yerinde bularak sanığın tutuklanmasına hükmetti. Yakalama kararı çıkarılan ve evinde gözaltına alınan sanık, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in Ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Bulut'un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler veren kızı H.A. ve yeğeni Yunus Kahraman hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

Yunus Kahraman'ın 1999'da Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 15 yıl hapis cezası aldığı ve afla 2014'te tahliye edildiği ayrıca 2 Nisan 2018'de kaybolan ve bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki Özlem Akusta ile son olarak görüşen kişi olduğu ileri sürülmüştü. Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta'nın banka kartıyla ATM'den para çektiği kameralarca tespit edilmiş ve Kahraman'a bu suçtan dolayı da dava açılmıştı.