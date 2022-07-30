İzmir'deki Çevre Örgütleri: "Asbestli Gemi Sao Paulo, İzmir'e Gelmek Üzere En Geç 5 Ağustos'ta Yola Çıkacak"

İzmir'deki çevre örgütleri, bünyesinde yüzlerce ton asbest barındırdığı öne sürülen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo savaş gemisiyle ilgili "Tehlikeli atık devinin en geç 5 Ağustos'ta yola çıkacağını, hatta gemiyi çekecek römorkörlerin Rio Limanı'na vardığını, geminin ihracatına karşı beraber örgütlendiğimiz uluslararası çevre örgütlerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Verdiğiniz şartlı izini derhal iptal edin. Aliağa dünyanın çöplüğü değildir. Buna izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP), Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), İzmir Yaşam Alanları (İYA) ve Polen Ekoloji olmak üzere 5 çevre örgütü, Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli gemi Nae Sao Paulo ile ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

"5 AĞUSTOS'TA YOLA ÇIKACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından SÖK Denizcilik firmasına söküm izni verilen geminin 5 Ağustos'ta Brezilya'dan yola çıkacağı belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

"Çevre örgütleri, sendikalar, odalar ve gemi sökümü faaliyetinin tüm mağdurları olarak uzun süredir gelmemesi için mücadele yürüttüğümüz Brezilya Bandıralı Sao Paulo nükleer uçak gemisi, nam-ı diğer yüzen tehlikeli atık devinin en geç 5 Ağustos'ta yola çıkacağını, hatta gemiyi çekecek römorkörlerin Rio Limanı'na vardığını, geminin ihracatına karşı beraber örgütlendiğimiz uluslararası çevre örgütlerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu gelişme karşısında tekrar etmek isteriz ki tüm bu hazırlıklar nafiledir. Brezilya açısından ihracat, Türkiye açısından ithalat tehlikeli atıkların uluslararası ticaretini düzenleyen Basel Sözleşmesi, İzmir Protokolü, iki ülkenin ve geminin transit geçeceği ülkelerin ulusal çevre mevzuatına aykırıdır. Anayasa'dan kaynaklı yaşam ve çevre hakkımızı kullanarak, içindeki tehlikeli maddelere ve işlemlerine dair envai şaibe olan bu geminin ülkemizde sökülmesinin karşısındayız.

"KAYBETTİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR"

Sao Paulo bir semboldür. On yıllardır kapalı bir kutu gibi işleyerek işçileri, çocukları, denizi, toprağı, havayı zehirleyen gemi sökümü sanayisinde onlarca Sao Paulo söküldü. Çok azını durdurabildik. Kanunu kullananlar, hızlı davranıp, sonrasında kazandığımız davalara konu radyoaktif ve zehirli gemileri sökmüşlerdi bile. Ama artık gemi sökümünün Aliağa'ya, İzmir'e, hurda metallerinin zehirli dumanlarının indiği tarım havzalarına verdiği geri dönüşsüz zararları, Türkiye'nin kat be kat üstündeki kanser oranlarını, üstü örtülen meslek hastalıklarını ve seri iş cinayetlerini kabul etmemek için birleşiyoruz. Karlar bir avuç şirkete, kalıcı hasarlar ekosisteme ve toplum sağlığına sistemini artık kabul etmiyoruz. Ekonomik büyüme ve istihdam dediğiniz karlarınızdır. Kaybettiğimiz sağlığımız, canlarımız, geleceğimizdir.

"İZİNLERİ DERHAL İPTAL EDİN"

Ne Sao Paulo gemisini ne de bu şekilde sökülen dünyanın ıskartaya çıkarılmış, gözden çıkarılmış tehlikeli atık dolu yüzlerce gemisini, ne de Aliağa'yı bir avuç şirketin karı için art arda yaptığı ağır kirletici sanayi yatırımlarını bu haliyle kabul etmiyoruz. Buradan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bir kez daha sesleniyoruz. Halka rağmen, konuyla ilgili ciddi uyarılarda bulunan bilim insanlarına rağmen verdiğiniz şartlı izini derhal iptal edin. Bu izinler geminin sökülmesi halinde zehirlere doğrudan maruz kalacak bizler için de yok hükmündedir. Bu gemi buraya gelemez. Gelmemesi için de tüm meşru mücadele yöntemleriyle karşısında duyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Aliağa dünyanın çöplüğü değildir. Buna izin vermeyeceğiz."