İzmir'deki cezaevinde, 64 hükümlü ve tutuklunun daha testi pozitif çıktı - Son Dakika

İZMİR'de, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan H.A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışmasında, 64 hükümlü ve tutuklunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bütün hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan H.A.'nın, 13 Nisan tarihinde ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle hastaneye sevk edildiğini ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, cezaevinde kapsamlı filyasyon çalışması yapıldı. İnternet sitesinden basın açıklaması yayınlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, H.A. ile temaslı olduğu belirlenen 64 tutuklu ve hükümlünün daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, yoğun bakımda tedavi gören kalp hastalığı bulunan 70 yaşındaki bir hükümlünün de sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından servise alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, tüm hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, "İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda KOVİD-19 virüsü salgınına karşı hijyen ve izolasyon dahil tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınmasına devam edilmektedir" denildi.