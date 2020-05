İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir'deki cezaevlerinde personel ile hükümlü ve tutuklular için alınan tedbirlere devam ediliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarının girişleri, ortak alanlar ve personel servis araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Yolcuların taşıtlarda, sosyal mesafe gözetilerek oturmaları sağlanıyor.

Kantinlerde satılmak üzere cezaevine getirilen malzemeler, en az 24 saat, temassız muhafaza edildikten sonra satışa sunuluyor.

Hükümlü ve tutukluların kıyafetleri çamaşırhanelerde yıkanıyor.. Dışarıdan kuruma bırakılan eşyalar siyah poşet içerisinde 48 saat bekletildikten sonra sahiplerine teslim ediliyor.

İnfaz düzenlemesiyle, koğuşlarda kalan kişi sayısı azaldı.

Tüm koğuşlara belirlenen oranlarda temizlikleri için yeteri kadar inceltilmiş çamaşır suyu ve sıvı sabun gibi dezenfektan malzemeleri veriliyor.

Kuruma ilk kabul edilenler ile acil ve yaşamsal hastalık gibi nedenlerle kurum dışına çıkarılanlar geri dönüşlerde diğer hükümlü ve tutuklularla temas etmemeleri için en az 14 gün karantina koğuşunda tutuluyor.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde sosyal mesafeyi gözeterek sıraya giren personel her gün termal kameralardan ateşleri ölçülerek içeriye alınıyor.

"Her tedbir alındı"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı, cezaevi personeli, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumlarının fiziki yapıları yönünden gerekli tedbirlerin aldıklarını bildirdi.

İnfaz kurumları personelinin "evde izolasyon", "yurtta izolasyon" ve "kurumda izolasyon" olmak üzere 3 ayaklı, 14 günlük bir izolasyon prosedürüne tabi tutulduğunu belirten Güre, bu süreçlerde Kovid-19 testi uygulandığını söyledi.

Personel, kuruma giren jandarma ve infaz kurumuna kabul edilen hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna girdiklerinde ateş ölçerle muayene edildiğini aktaran Güre, muayene sonucunda herhangi bir problem tespit edilmeyenlerin koğuşlara alındığını kaydetti.

Koğuşların dezenfeksiyonlarının yapıldığını aktaran Güre, "Koğuşlarında her türlü izolasyon malzemesi, maske, eldiven, dezenfektan maddeleri ücretsiz olarak cezaevi infaz kurumunda kendilerine temin edilmekte. Bu konuda hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. Bakanlığımız tedbirler kapsamında tüm cezaevi kurumlarında herhangi bir bütçe kısıtlamasına gitmeden izolasyon ve hijyen konusunda her türlü imkanı seferber etmiş bulunmaktadır." dedi.

Güre, cezaevindeki yiyecek temininde hiçbir sorunun bulunmadığını da vurguladı.

Başka hastalıkları bulunanların sağlık muayenelerinin de büyük bir hassasiyetle yapıldığını dile getiren Güre, "Personelimiz bu hassas süreçte verilen tüm görevleri en üst hassasiyetle yerine getirmekte ve devletimize emanet olan hükümlü ve tutukluların sağlık ve hijyen şartlarını sağlamak üzere üst düzey fedakarlık göstermektedir." şeklinde konuştu.

Hükümlü ve tutuklu ailelerine seslenen Güre, şöyle dedi:

"Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan, aslı astarı olmayan dezenformasyon içerikli bilgiler dolaşmaktadır. Ricamız İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleridir. Her türlü iletişim kanalı kurumlarımızda açıktır. Bilgi sahibi olmak isteyen hükümlü ve tutuklu yakınları ve ilgililer, başta Cumhuriyet Başsavcılığımız olmak üzere kurumdaki tüm yetkililerimizden her an bilgi sahibi olabilirler. Yakınları bizde hükümlü ve tutuklu olan ailelerin; çocuklarının devlete emanet olduğunu, onların sağlıkları ve vücut bütünlükleri ile bütün her şeylerinden sorumluluğun devlette olduğunu ve onların korunması için her türlü fedakarlığın yapıldığını bilmelerini istiyoruz."

Bir grup personel izolasyonda

Kurum personelinin bir bölümü izolasyon sürecini Buca'daki Dokuz Eylül Üniversitesinin yurdunda geçiriyor.

Aliağa 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başmemur olarak görev yapan Tuncay Akbaş, yaptığı açıklamada, izolasyon sürecinde sıkıntı yaşamalarına karşın bunu bir vatandaşlık görevi bildiklerini dile getirdi.

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sorumlu başmemur olarak görev yapan Uğur Şahin de amaçlarının kurumdaki çocukların sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

İnfaz koruma memuru Rıdvan Yavuz, izolasyonda günlerini yurtta kitap okuyarak geçirdiğini, 10 gün daha yurtta kalacağını, süreç gereği 1 ay boyunca ailesini göremeyeceğini aktardı.

İnfaz Koruma Memuru Hıdır Yeri ise tüm dünyanın Kovid-19 nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Kendilerinin ve başkalarının sağlığını korumak için yurtta kalmaları gerektiğini aktaran Yeri, "Burada, amatörce bağlama çalıyorum, yürüyüş yapıyoruz, sosyal mesafeyi korumak şartıyla birlikte televizyon izliyoruz. Ailemden 3-4 gündür ayrıyım. 10 gün daha buradayım." diye konuştu.