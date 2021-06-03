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İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak - Son Dakika

İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak

03.06.2021 10:52

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri yeni görevlerine hazırlanıyor. 'Anadolu Aslanları' adıyla tanınan kangalların artık İzmir'deki cezaevlerini koruyacağı belirtildi.

Daha önceleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyette görev alan, bulunduğu dar ve geniş alanları koruyabilme özelliğine sahip olan Kangal köpekleri şimdide İzmir'de ki cezaevlerini koruyacak. 2 kilometreye kadar koku alma ve 25 kilometreye kadarda görme yetenekleriyle düşmana göz açtırmayan Kangallar, yeni görevlerine günler sayıyor. Dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangal'lar önümüzdeki günlerde İzmir'e yola çıkacak. Parti parti gönderilmesi planlanan Kangallar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uzman ellerde eğitilerek cezaevlerinin korunmasında bekçi köpeği olarak görev alacak.

'Anadolu Aslanları' kangallar İzmir'deki cezaevlerini koruyacak

CEZAEVLERİNİ KORUYACAKLAR

Kangal Köpeği Yetiştiricisi Umut Taşdelen, kangal köpeklerinin İzmir'deki cezaevlerinde görev alacağını söyleyerek, "Dünyaca ünlü Kangal Köpeklerimiz yeni bir göreve hazırlanmaktadır. İzmir'deki cezaevlerinde bekçilik amaçlı görev alacaklardır. Daha önce de bilindiği gibi emniyet grupların ve Türk silahlı kuvvetlerinde görev almıştı. Şimdi de İzmir'deki cezaevlerimizde yer alacaktır. Kangal köpekleri bilindiği gibi içgüdüsel olarak görevini en iyi şekilde yapan bir ırktır. Bekçilik ve koruma iç güdüsü oldukça yüksek bir köpektir. Uzaktan gelebilecek tehlikelere karşı bekçiliği iyi yapan bir ırktır" dedi.

'Anadolu Aslanları' kangallar İzmir'deki cezaevlerini koruyacak

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YENİ GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR

Taşdelen, kangal köpeklerinin önümüzdeki hafta içinde İzmir'e yola çıkacağını ifade ederek, "İzmir'deki cezaevlerimize 10-15 tane kangal yavrusunu hazırlıyoruz. Oraya göndereceğiz. Sağlık kontrolleri yapılıp, aşıları tamamlandıktan sonra görev alacaklar. Kangal köpekleri, koku alma özelliği üst düzeydedir. Gözleri oldukça keskindir, uzaktan gelebilecek tehlikeyi görebilme kapasitesi ileridir, hissiyatlı bir hayvandır. JAKEM'in eğitim veren askeri personeli var. Profesyonel eğitimciler kangalları orada eğitecekler. Yavrularımızı parti parti göndereceğiz. Önümüzdeki hafta içi inşallah ilk partiyi İzmir'e göndereceğiz" diye konuştu.

'Anadolu Aslanları' kangallar İzmir'deki cezaevlerini koruyacak
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak

İzmir, Bekçi, TSK, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak - Son Dakika


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