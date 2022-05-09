İzmir'deki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

09.05.2022 00:57
İzmir'deki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beraber alkol aldıkları iddia edilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.U., yanındaki tabanca ile Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez'i (26) başından vururken, Feyyaz Bulut'u da (33) kolundan tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ölenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kolundan yaralanan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Olay yerinden kaçan şüpheli C.U., JASAT tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanmasının ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Ahmet Çetin, Silah, Alkol, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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