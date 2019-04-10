İzmir'deki Cinayet

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kızlarının ayrı yaşadığı damatları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kayınvalide ile kayınpederin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kızlarının ayrı yaşadığı damatları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kayınvalide ile kayınpederin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Çiğli ilçesi 8790/1 Sokak'ta dün meydana gelen olayda, kızları Gülden C'den (26) ayrı yaşayan damatları M.C. (32) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ayşe (53) ve Süleyman Demir'in (40), İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsileri tamamlandı.



Yakınlarına teslim edilen cenazelerin, Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.



Aynı olayda ayrı yaşadığı eşi tarafından yaralanan Gülden C'nin ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Gözaltı sayısı 3'e çıktı



Bu arada, Uşak'ta yakalandıktan sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen zanlı M.C'nin işlemleri sürüyor. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheliyle birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 zanlının daha gözaltına alındığı kaydedildi.



Bir hafta önce de gelmiş



Öte yandan olaya ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.



İddiaya göre, Gülden C. eşinden gördüğü şiddet nedeniyle geçen yıl, 3 çocuğunu da oto yıkamacılığı yapan eşiyle birlikte ikamet ettikleri Hatay'da bırakarak, İzmir'de yaşayan ailesinin yanına sığındı.



Bunun üzerine 12 Haziran'da eşinin peşinden İzmir'e gelen M.C, Gülden C.'yi zorla götürmek istediği sırada çıkan arbedede, eşinin üvey babası olan kayınpederi Süleyman Demir tarafından tabancayla yaralandı.



Bu olaydan sonra başka bir eve taşınan ailenin peşini bırakmayan M.C, yaklaşık 8 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan ağır vasıta şoförü Süleyman Demir ve aynı zamanda öz teyzesi de olan kayınvalidesi Ayşe Demir'in, eşiyle birlikte oturdukları evi buldu.



Cinayetten bir hafta önce de ailenin oturduğu eve gelen M.C'nin, tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.



İzmir'in Çiğli ilçesinde dün meydana gelen olayda, ayrı yaşadığı eşinin anne ve babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli, eşini ise yaralamıştı.



Olaydan sonra kaçan zanlı, Uşak'ta otomobilini durduran polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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