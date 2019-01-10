Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir'deki Cinayet Davası

17 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir'deki Cinayet Davası, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal, taraf avukatları, maktulün kızı, anne ve babası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Müşteki Nuray Özbaylar, öldürülen Bahriye Üngeç'in kızı olduğunu, olayı görmediğini ancak eşinin olaya şahit olduğunu söyledi.

Eşinin kendisine Vardal'ın, annesini kasten vurmadığını, silahın patladığını söylediğini anlatan Özbaylar, "Sanıktan şikayetçi değilim. Bana iyiliği dokundu, düğünümü yaptı." dedi.

Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık avukatı da olay anında silahın kazayla patladığını ileri sürerek, müvekkilinin maktulü hastaneye yetiştirmeye çalışması ve hastanedeki tavırlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konak ilçesinde 23 Eylül 2017'de Murat Vardal, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'i alacak meselesinden çıkan tartışma sonrası silahla öldürmüş, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi Kadın Hastaların Mahrem Görüntülerini Çeken Doktor Serbest Bırakıldı

Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 13:50:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Cinayet Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]