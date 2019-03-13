Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir'deki Cinayet Davası

38 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, barışmak istediği eski kız arkadaşının annesini öldürdüğü, babasını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması görüldü.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, barışmak istediği eski kız arkadaşının annesini öldürdüğü, babasını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Yusuf Can Özalp, maktul Fadime Yün'ün ailesi ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Sanık avukatı, dosyadaki müşteki beyanlarının çelişkili olduğunu savunarak, tüm kanıtların toplandığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın, kız arkadaşı Merve Yün'den ayrıldıktan sonra onu sürekli tehdit ettiğini, olay günü de kız arkadaşının evine gittiğini, maktul Fadime Yün'ün, oğlunun geldiğini düşünerek kapıyı açtığını ve sanık tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirtti.

Sanık Özalp'in, Merve Yün'ün babası Fahri Yün'ü de bıçakladığını dile getiren savcı, sanığın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihmal" ve "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, taraflara son beyan ve savunmalarını sunmaları için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Yusuf Can Özalp, 4 Haziran 2018'de, eski kız arkadaşının annesini öldürdüğü ve babasını yaraladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Güncel
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