Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir'deki Cinayet Davası

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında verilen 31 yıl hapis cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesince bozulan sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında verilen 31 yıl hapis cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesince bozulan sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Muhammet Atmaca ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında verilen kararın, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince "olay yerinde keşif yapılmadığı" gerekçesiyle bozulduğunu hatırlattı.

İddia makamı, istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulması gerektiğini savunarak, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini savunan sanık Atmaca, "Olayda hayatını kaybeden kişi yanlış zaman ve yerdeydi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yerinde de keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryaya sabaha karşı gelen Muhammet Atmaca, burada Mert Demircioğlu ve Halil Evin ile karşılaşmış, daha önceden arkadaş olan Evin ile Atmaca arasında kavga çıkmıştı.

Ocak 2018'deki olayda, Atmaca üzerindeki ruhsatsız silahla Evin'e ateş ettiği, buradan seken merminin ise Demircioğlu'na isabet ettiği tespit edilmişti. Demircioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Evin ise ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından tutuklanan sanık Atmaca hakkında "Olası kastla öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve izinsiz tabanca taşımak" suçlarından dava açılmıştı.

Yargılama sonucunda, sanık Atmaca, "Olası kastla öldürme" suçundan 23, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6, "İzinsiz tabanca taşımak" suçundan 2 yıl olmak üzere 31 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel
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