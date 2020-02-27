İzmir'deki cinayet güvenlik kamerasında - Son Dakika

Konak 'da gece kulübü işleten Hasan Yücel 5 Nisan 2019'da, yanında çalışan Mustafa Demir'i darbetmiş, fenalaşan Demir daha sonra hayatını kaybetmişti.

Fenalaşan Demir'in bir süre sonra 4 kişi tarafından taşınması da görüntülere yansıdı.

Kayıtlarda, Yücel'in, Demir'i darbetmesi ve baygınlık geçirmesi üzerine de yüzüne su dökmesi görülüyor.

Alsancak'ta gece kulübü işleten Hasan Yücel 'in, yanında çalışan Mustafa Demir 'i darp sonucu öldürdüğü anlar, bir iş yerine ait güvenlik kameraları kayıtlarında yer aldı.

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