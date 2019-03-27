Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Cinayetin Faili Yakalandı

İzmir'deki Cinayetin Faili Yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, 25 yaşındaki Ajlan Emir'i av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

İzmir'deki Cinayetin Faili Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, 25 yaşındaki Ajlan Emir'i av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

Ajlan Emir'i, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde park halindeki 35 DV 213 plakalı otomobiline bindiği sırada av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlının İbrahim B. (31) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen zanlının, öldürülen Ajlan Emir'in miras paylaşımı yüzünden aralarında husumet bulunan kuzeninin yakın arkadaşı olduğu belirtildi.

Bu arada Ajlan Emir ile kuzeninin daha önce de birçok kez kavga ederek, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Konak ilçesinde, dün silahlı saldırıya uğrayan Ajlan Emir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
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