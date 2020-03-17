İzmir'deki cinayetin hükümlü firarisi Diyarbakır'da yakalandı - Son Dakika
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İzmir'deki cinayetin hükümlü firarisi Diyarbakır'da yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da, 2017 yılında İzmir'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalandı.

İzmir'deki cinayetin hükümlü firarisi Diyarbakır'da yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da, 2017 yılında İzmir'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, 10 Mayıs 2017'de İzmir'in Karabağlar ilçesinde Safiye Karakaş'ın sokakta ateşli silah ile öldürülmesiyle ilgili hakkında "Töre saiki ile öldürme" suçundan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezası ile kesinleşmiş hükmü bulunan firari Ü.K'nin merkez Kayapınar ilçesi Yolboyu Mahallesi'nde M.S'nin ikametinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda Ü.K, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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