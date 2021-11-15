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İzmir'deki cinayetin şüphelisi suç aletiyle yakalandı - Son Dakika

İzmir'deki cinayetin şüphelisi suç aletiyle yakalandı

15.11.2021 11:53
İzmir'deki cinayetin şüphelisi suç aletiyle yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde sokak ortasında bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde sokak ortasında bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 1733/1 Sokak'ta oturan Şerafettin Delibaş'ın (49) evinin yakınına araçla gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler ile yanlarına çağırdıkları Delibaş arasında bir süre konuşma geçti. Konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından silahla açılan ateş sonucu Delibaş göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Şerafettin Delibaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Delibaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Delibaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle yakalandı

Öte yandan, olayın ardından kaçak şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği düşünülen T.T.'yi silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir'deki cinayetin şüphelisi suç aletiyle yakalandı
İzmir'deki cinayetin şüphelisi suç aletiyle yakalandı

Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki cinayetin şüphelisi suç aletiyle yakalandı - Son Dakika


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