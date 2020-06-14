İzmir'deki cinayetle ilgili iki şahıs yakalandı - Son Dakika

İzmir'de dün gece saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan iki şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 4133 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan H.İ.B., M.B. ve Ferman K. (34) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ferman K. ve H.İ.B. ile M.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan H.İ.B. ile M.B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ferman K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Ferman K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yaralı şüpheliler gözaltına alındı



Öte yandan, olayda yaralanan ve cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen iki şahıs hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR